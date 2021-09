Al ministro Margallo le preguntan si apoya a Ayuso: lo que dice deja a Iglesias con esta cara

La batalla interna del PP de Madrid ha llegado hasta el estudio principal de la Cadena SER. El presentador de Hora 25, Aimar Bretos, ha dirigido como cada lunes El Ágora, el espacio de debate que comparten Pablo Iglesias, José Manuel García-Margallo y Carmen Calvo.

Al final de la tertulia, el presentador ha puesto sobre la mesa la disputa entre Isabel Díaz Ayuso y el aparato de Génova por controlar el PP de Madrid.

“¿Usted piensa que el PP hace bien intentando que Ayuso no se quede con todo el poder del PP de Madrid o si es de lo que piensa, como Esperanza Aguirre ha dicho hoy, que en Génova hay niñatos y chiquilicuatres que están intoxicando contra Ayuso?”, le ha preguntado Aimar Bretos al exministro de Exteriores durante el Gobierno de Rajoy.

Margallo ha respondido que no ha dedicado “un solo segundo de este día a un asunto que ni siquiera está planteado”. “El Congreso se planteará cuando toque”, ha proseguido.

″¿Ayuso cuenta con su apoyo sí o no?”, ha preguntado de forma directa Bretos. “Pues difícilmente porque yo soy militante del partido en la Comunidad Valenciana”, ha dicho entre risas el ministro.

“No me drible”, ha replicado el periodista. En ese preciso momento, la cámara ha captado cómo Iglesias se reía y se mesaba la barba tras la réplica de Margallo en la que no ha dejado claro si él apoyaría o no a Ayuso.