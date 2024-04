Una prestigiosa marca de chuches revela cuál es la chuche que menos se vende

Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

La marca de chuches Mono Banano ha mostrado en su cuenta de TikTok, @monobanano.com, cuáles son las chuches que no llaman la atención a sus clientes. Alguno se ha llevado una sorpresa al ver que su chuche favorita se encontraba en este ranking.

Las calaveras rellenas, las tizas de colores –también conocidas como pintalabios–, los regalices de melocotón, los discos negros y las gelatinas tamaño mini son los dulces que menos éxito tienen.

"Las calaveras rellenas están buenas pero no llaman la atención", ha dicho una dependienta de su tienda. Los usuarios también se ha sorprendido con que estas chuches ya no gusten y han dejado comentarios como este "si los niños no comen las calaveras que mundo vamos a dejar".

¿Será una cuestión de ubicación o de la edad de sus clientes? Eso se pregunta la protagonista del vídeo. "El regaliz de melocotón se vende muy poco, no sé por qué si es que está muy abajo o que". También cuestiona el porqué no se vende los discos negros, según ella, es porque son para un público más adulto.