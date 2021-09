Alfredo Corell desvela lo que está soportando: "Hay días que son muy difíciles de llevar"

El popular inmunólogo Alfredo Corell ha denunciado en Espejo Público el acoso y las amenazas que está recibiendo desde que comenzó la pandemia por parte de negacionistas y antivacunas.

El experto ha admitido en el programa de Antena 3 que al principio se quedó “descolocado” porque no pensaba que iba a tener que enfrentarse a una situación así y que es similar a la que soportan otros científicos.

“Esperas que la exposición en los medios te puede exponer a que la gente no esté de acuerdo con alguna de las cosas que puedas decir, que en mi caso no suelo ser de los que opinan, sino de los que interpretan la ciencia”, ha explicado Corell, que ha admitido que se llega “a un nivel en que el acoso y el insulto hay días que son muy difíciles de llevar”.

“En algún momento te asusta, sobre todo por la familia, porque pueden hacer algo a tus seres queridos y porque además mi dirección de trabajo es pública y cualquier persona que teclee sabe dónde trabajo y localizarme. No me puedo esconder”, se ha lamentado.

Corell ha reconocido que hay días en que siente miedo, ya no tanto por él mismo sino por si les hacen algo a sus seres queridos.

El experto ha señalado que el nivel de acoso que recibe es tal que incluso la propia Wikipedia ha tenido que blindar su biografía para que nadie pueda editarla debido al número de veces que la han vandalizado, llegando incluso a acusarle de pederastia.

“Algunos de ellos los he denunciado a la Policía, pero muchas veces no vale para nada y los propios policías te lo dicen, porque son anónimos”, se ha lamentado Corell, que también ha criticado que últimamente las propias redes sociales no están actuando con agilidad en contra de este tipo de comportamientos.

“Un vídeo manipulado en el que se me acusa de ser alcohólico ha estado dos meses reproduciéndose por todo el mundo. Instagram no ha sido ágil. Hay momentos en que la propia red social no ayuda”, ha subrayado.