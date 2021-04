Por qué sí es importante que Ana Rosa se vacune en directo

¿Funcionan las vacunas de los famosos para concienciar?

“En el caso de Ana Rosa, bienvenido sea. No sé si suma, pero desde luego no resta. En otros ámbitos podría caerse en la espectacularización, pero en este caso, creo que adelante”, explica Padilla.

“Creo que en sí mismo no tiene nada de malo ni nada de extraordinario, es algo que agrega a la credibilidad, siempre y cuando se haga con objetividad, sin sensacionalismo y en el marco de lo que está pautado en cuanto a prioridades de vacunación”, añade. Para el experto es especialmente importante que los rostros conocidos dejen claro que no tienen ningún tipo de privilegio y que reciben su dosis en función al plan de vacunación, especialmente después de los casos de varios cargos públicos o de figuras como las infantas Elena y Cristina .

Para Ignacio Rosell, especialista en medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Valladolid, es importante no caer en una “espectacularización”, pero sí cree que pueden dar un buen mensaje. “Es importante trasladar un mensaje de confianza, así que en este caso es adecuado. No me parece bien que ahora se genere una cultura vacunal del espectáculo, pero ejemplos concretos como el caso de la Consejera de sanidad de Castilla y León, que también se ha vacunado esta semana, me parecen bien”, explica.