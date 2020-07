La contundente advertencia del primer ministro de Portugal a Holanda: "No puede ser"

“Ellos también tienen que hacer algún esfuerzo, porque hasta ahora todos los movimientos que se han hecho han sido en dirección a esos cuatro países, y no podemos estar en una posición donde la propuesta merece el apoyo de esos cuatro y la oposición de los otros 23”, ha agregado.

En declaraciones a los medios antes de entrar al Consejo Europeo, Costa ha asegurado que no puede ser que “23 países tengan que ceder a lo que piensan cuatro”.

En este sentido, se refirió al grupo de los llamados “frugales”, que reclaman más recortes al plan y más control sobre las ayudas.



Asimismo, apuntó que no se pueden acometer excesivas reducciones en el fondo pospandemia o se correrá el riesgo de tener un instrumento frágil. “Tenemos que salir de aquí obviamente con un compromiso, pero no podemos reducir más de aquello que es la necesaria ambición y la necesaria capacidad para responder a una crisis de esta dimensión”, indicó.



Si se lograse un acuerdo con un “instrumento insuficiente”, el riesgo, avisó, es de “estar creando una ilusión”. “La cuestión principal es si salimos de aquí con un instrumento que tiene el acuerdo, pero ya no tiene capacidad para responder a las necesidades efectivas”, insistió.



Portugal se presentaba en esta cumbre con voluntad de aprobar la propuesta inicial tras haber resuelto las dos cuestiones que preocupaban al país, referentes a la Política Agraria Común (PAC) y a la cofinanciación de las regiones autónomas.