Vuelve de Japón y nota una diferencia tan grande con España en esto que hasta lo echa de menos

El docente y creador de contenido Alejandro Mesa, que ha vivido durante un tiempo prolongado en Japón, en el que daba clases de español, ha notado una diferencia sustancial entre españoles y japoneses. Tanto, que hasta echa de menos eso del país nipón.

"Puede ser que Japón me haya mal acostumbrado...", ha afirmado el profesor al inicio del vídeo, que cuenta con más de 30.000 visualizaciones y más de 2.300 'me gusta' en poco más de un día.

"En Japón el tema del respeto y la educación es algo que se lleva al extremo, allí me sentía muy cómodo en muchas situaciones porque sabes que nunca vas a tener problemas con nadie", ha explicado, añadiendo que la gente siempre está disculpándose e intentando ayudar y agradecer.

En España, no considera que sean maleducados, sino que tiene la sensación desde que ha vuelto que el ambiente está "crispadísimo", especialmente las personas. "No es que se ofendan rápido, sino que no aguantan nada, a la mínima se están peleando o discutiendo, es borde, te hablan mal", ha expresado.

Al final, ha hablado de que acabas sin ganas de ser "majo", de sonreír y dar los buenos días. "No estoy pidiendo que seas Gandhi, pero dar los buenos días, agradecer las cosas, pedir permiso, disculpas....", ha rematado, añadiendo que s ehan perdido los valores y el respeto.