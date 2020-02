Antonio Montero cuenta en 'Sálvame' que le han extirpado un tumor

Antonio Montero, colaborador de Sálvame (Telecinco), explicó este miércoles el problema de salud al que se ha enfrentado: ha sido operado dos veces, primero para que le extirparan un tumor en la pierna y después para que le quitaran el músculo donde lo encontraron.

El periodista relató con detenimiento a Jorge Javier Vázquez lo que ha vivido. En junio, mientras se ponía crema en la pierna, detectó que tenía un bulto, pero no le dio importancia. Dejó pasar el tiempo y en septiembre, aprovechando que estaba en un hospital por otra persona un médico le echó un vistazo.

Al principio pensaron que se trataba de algo “sebáceo” y le recomendaron quitarlo: “Era como una pelota de tenis. Estaba metido dentro del muslo y como estaba profundo yo sólo lo notaba levemente”.

Fue operado en septiembre y cuando acudió a que le quitaran los puntos en vez de a su médico se encontró al director del hospital y a un oncólogo: “Me dijeron que no tenía ningún aspecto de esto pero que era una cosa chunga”. Por ese motivo tuvo que someterse a una segunda intervención en la que le quitaron todo el músculo sartorio. “El médico que me lo quitó estaba preocupado porque se encontró una cosa que no es frecuente”, reconoció.

Después tuvo que recibir radioterapia y en los próximos días está pendiente de recibir los resultados. El periodista trató de mandar un mensaje tranquilizador y comentó que está viviendo todo el proceso con calma: “No tuve miedo de nada. A los médicos les dije que si la tengo que palmar, la palmo”. Puedes ver el momento completo aquí.