Antonio Resines reaparece con muletas tras su ingreso de 48 días

El cántabro ha explicado a la prensa que cada día va cogiendo más fuerza y se encuentra mejor. El pasado 14 de febrero explicó en El Hormiguero (Antena 3) que tiene una “atrofia del 80%”. “No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Es lento y hace falta esfuerzo, pero me recuperaré. Me he librado de una… Esto es una cosa muy seria, que todo el mundo se vacune”, pedía en el programa de Pablo Motos.