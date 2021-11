Aplauso absoluto a Sandra Barneda por su reacción en la despedida de 'La Última Tentación'

“Es la persona que quiero y me da igual lo que diga la gente. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera y donde quiera. No importa el sexo, la edad, la raza, el color... Vas a estar con la persona que quieres. A mí me llena ella. Hay chicas estupendas pero solo hay una chica”, afirmó Jesús.

“No valoré cómo me trataba y cuidaba Jesús hasta que me hicieron la putada, soy una egoísta. Siento una ilusión que no sentía y he vuelto a recuperar”, expresó Marina.

En ese momento, Jesús la interrumpió y le dijo mirándola a los ojos: “Quiero que seas la persona que vea todos los días cuando me levante, quiero besarte todos los días. Lo siento... Te quiero”. Marina también le pidió perdón y se abrazaron. No fueron lo únicos que se emocionaron, entonces ya era evidente la reacción de la presentadora, con la que todos se han sentido identificados.

Barneda, entonces, preguntó a Jesús si Marina era la mujer de su vida. Y el sevillano no lo dudó: “Yo en la vida he sufrido mucho, no creía en nadie, ella me hizo creer de nuevo”. Las palabras de Sánchez volvían a romper a Sandra, que aprovechaba para hacerle la misma pregunta a ella: “Ha sido el único amor de mi vida, del único que he estado enamorada”.

Y llegó la pregunta. Pero ambos ya lo tenían claro, querían abandonar la isla junto. “Con el amor de mi vida”, fue la respuesta de Jesús que terminó de emocionar a todos.

“Es la primera vez que te veo llorar de alegría”, señaló Barneda, y él respondió: “Tú eres mi hada madrina”. “A veces volver a empezar es la mejor forma de volver de verdad”, afirmó la presentadora.

La reacción de Sandra Barneda, ha desertado la reacción de los espectadores, que han dictados sentencia y ha salido MUY bien parada. Además, han destacado su trabajo no solo en esta hoguera final, sino a lo largo de todo el programa. “Un 10 a sus reacciones e intervenciones”, ha afirmado un tuitero.