Aquells que estan segurs, no tenen curiositat

Aquest article també està disponible en castellà.

Atès el meu interès pels temes relacionats amb la crisi climàtica, segueixo amb certa regularitat les aportacions dels científics, els gràfics de les temperatures que presenten, les estadístiques relatives al desglaç de l’Àrtic i l’Antàrtic…la pujada del nivell del mar; també estic tan amatent com puc a les critiques que periodistes i creadors d’opinió fan als polítics, o quan els ministres presenten xifres econòmiques i solucions en un debat. En tot aquest gruix d’informació i polèmiques que la societat genera, hi batega una idea subjacent: el problema que limita el discerniment i responsabilitat de les persones davant dels fenòmens com, per exemple, la crisi climàtica, és la seva manca de coneixement sobre el problema; de manera que la solució més plausible és proporcionar-les més informació. El coneixement es presenta com la vacuna contra les pseudociències, les mitges veritats i els conceptes erronis. En totes les aportacions que he fet, encara que són poques, he insistit en que l’alfabetització climàtica és una part molt important de la solució. L’última vegada va ser en la conferència que just abans del confinament pel Covid-19 tres experts sobre el clima i jo, com a psicòleg social, vam fer a l’Ateneu Barcelonès. En el debat final vaig reiterar-me en la línia que alfabetitzar les persones sobre el canvi climàtic és part fonamental per afrontar-lo. Però què passa si el nostre cervell és el problema i no pas la solució? Anem a pams.

Walter Krämer i Laura Ballester, en el seu llibre Así se miente con estadísticas: cómo nos manipulan con gráficos y curvas, publicat el 2019, ens presenten enquestes defectuoses, ens parlen dels marges d’error, dels matisos entre la correlació i la causalitat. Ens expliquen com reconèixer en les publicacions de divulgació aquesta mena d’errors estadístics i evitar tergiversacions i malentesos. Equívocs, errors interpretatius, deduccions esbiaixades que segueixen repetint-se avui dia, malgrat els anys que fa que entesos i científics ens hi confronten (vegeu el llibre de Darell Huff, How to Lie with Statistics, 1954). Les enquestes no representatives continuen rebent atenció i les informacions relacionades amb la salut que confonen correlació amb causalitat apareixen en les notícies gairebé diàriament. La gent, informadors i polítics en general, continua mentint amb les estadístiques. Certament, comprendre i donar sentit a les estadístiques de vegades requereix experiència. No tothom sap què és un interval de confiança, ni com funciona una anàlisi multifactorial. No obstant això, molts dels errors són fàcils de detectar sense tenir coneixements o formació en estadística; així i tot, conclusions falses sobre xifres estadístiques continuen passant desapercebudes a científics, periodistes, polítics i lectors.

Però, per què? Parteixo del supòsit que interpretar erròniament les dades no és un acte deliberat. Entendre’n els motius pertany a l’àmbit de la psicologia: les creences, la cultura i els valors influeixen en el pensament; fins i tot el construeixen i determinen. En definitiva, estic parlant d’ideologia.

Qui més qui menys sap que les nostres passions polítiques de vegades poden enterbolir la facultat de pensar amb claredat. Però potser no ens adonem fins a quin punt poden entorpir habilitats de raonament molt bàsiques. Ens ho demostra l’estudi de psicologia del professor de la Yale University Dan Kahan i els seus col·legues. Als 1.111 participants de l’estudi els van preguntar sobre la seva postura política i també sobre la seva capacitat de raonament matemàtic. Després els van presentar una taula amb els resultats d’un estudi fictici sobre una loció per la pell. A un grup, van mostrar-li xifres que indicaven un augment de l’erupció cutània; a l’altre grup, xifres que mostraven que l’erupció havia disminuït. Kahan va preguntar als participants si la loció millorava o empitjorava l’erupció. Els participants van haver de fer un càlcul difícil a partir de les xifres de les taules. Les persones que havien obtingut millors resultats en un examen de matemàtiques anterior van tendir a donar la resposta correcta. Així que, fins aquí, l’experiment va confirmar el que s’esperava: els que tenien més coneixements matemàtics es van apropar més a la veritat. Però hi havia dos grups més. Als participants d’aquests dos grups addicionals se’ls van proporcionar les mateixes taules de xifres, però aquesta vegada les dades es referien a un tema controvertit en la política dels EEUU: el control d’armes. Les xifres que els van presentar mostraven els resultats d’un experiment fictici sobre les conseqüències d’una legislació més estricta en relació amb la vigilància i el registre d’armes. La pregunta que havien de respondre era: com a resultat de la nova llei, la delinqüència augmenta o disminueix? El patró de les respostes va ser completament oposat al de que havien donat els participants en l’experiment de la loció dèrmica. Els participants que eren bons en matemàtiques van cometre moltes més errades que en la enquesta anterior. Les xifres van ser exactament les mateixes que les del suposat experiment de la loció per a la pell, però ara aquests participants es van equivocar molt més en els seus càlculs. Per què? Quina és l’explicació?