Arrimadas da el primer paso en la refundación de Cs incorporando a Igea en el Comité Ejecutivo

Por su parte, Francisco Igea también ha destacado los equipos del proceso de refundación del partido y ha justificado que “si yo no creyera que esto va en serio, no estaría aquí”.

“Estoy enormemente agradecido. No es lo mismo que esté Ciudadanos en un Gobierno a que no esté. En menos de 100 días, en Castilla y León, todo el mundo ha entendido la diferencia”, ha señalado.

El ex vicepresidente de la comunidad castellano-leonesa ha reconocido que “la ausencia de Ciudadanos se nota” y ha reclamado a sus compañeros que “debemos transmitir eso a los ciudadanos”. “Ser moderado no es ser liberal ni ser de centro. El PP es una máquina de poder y toda su obsesión es mantener el poder. No tiene un proyecto de renovación”, ha añadido.