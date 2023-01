Así es el Leopard 2, el tanque 'regalado' con el que Ucrania cree ganar la guerra

picture alliance via Getty Images

Polonia se ha mostrado dispuesta a enviar una compañía acorazada (en torno a 20 unidades) de tanques Leopard a Ucrania. El presidente polaco, Andrzej Duda, ha resaltado que la entrega se realizaría “como parte del establecimiento de una coalición internacional”.

Duda realizó el anuncio después de reunirse este miércoles con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El presidente polaco detalló en la cuenta oficial de la presidencia que “nosotros, dentro de esta coalición internacional, hemos decidido incluir un primer lote de tanques, una compañía de Leopard que, espero, se unirán a otros tanques Leopard y más (tanques) que pronto enviarán otros países”.

No obstante, el envío de los Leopard 2 no depende exclusivamente de Polonia. Alemania es quien fabrica esos tanques y quien debe autorizar la entrega. El Gobierno encabezado por Olaf Scholz ha precisado al respecto que, por el momento, no ha recibido ninguna petición de Varsovia.

Cañones con un alcance de 2,5 kilómetros

El Leopard 2 es un carro de combate que fue desarrollado en Alemania a comienzos de la década de 1970 por la empresa Krauss-Maffei-Wegmann, una de las armamentísticas más importantes de Europa. De todas las versiones existentes, la más moderna es la A7, que está al nivel de los mejores vehículos blindados de combate del mundo.

El peso del tanque es de 55 toneladas y cuenta con un blindaje de 800 milímetros de grosor máximo. En cuanto a su capacidad de desplazamiento, el vehículo alcanza una velocidad máxima de 68 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 500 kilómetros.

A la hora de disparar, el Leopard 2 posee un cañón Rheinmetall de 120 milímetros con un alcance de 2,5 kilómetros y dos ametralladoras de calibre 7,62. Asimismo, también dispone de un sistema de supresión de fuego y explosiones para proteger el carro de combate.

Ucrania se encuentra esperanzada en que las señaladas virtudes de estos tanques puedan servir para desnivelar la balanza a su favor en una guerra que ha rebasado ya la cifra de los 300 días.

Las Fuerzas Terrestres de Polonia cuentan en estos momentos con al menos 250 unidades de Leopard 2. La mayoría de ellas corresponden a los modelos 2A4 y 2A5 y la intención del ejército polaco es modernizarlas a la versión Leopard 2PL.