Aún estamos a tiempo de frenarlo.

La izquierda en su conjunto, y Partido Popular y Ciudadanos con la boca pequeña, hicieron causa común en abril para alertar del peligro de Vox. Esa amenaza es hoy incluso mayor: de los 24 escaños actuales podría pasar a 46, según las encuestas más fiables, hasta consolidarse como tercera fuerza política, por delante de Ciudadanos y Unidas Podemos.

Por eso causa tanto estupor observar cómo las advertencias hacia Vox se han relajado al mismo ritmo que ha aumentado la amenaza de que la formación de ultraderecha gane músculo. No hay mitin o declaración de cualquier miembro del partido ultraderechista —da igual el tema que se trate: Franco, inmigración, feminismo, ecología, impuestos, organización territorial— que no cause escalofríos. Su última propuesta: ilegalizar al PNV. Y mientras hacemos chistes y mofas a su costa, cuando no miramos hacia otro lado como si todo fuera una broma pesada, Vox se va inoculando como un veneno en el cuerpo de la democracia, derribando poco a poco las estructuras que han permitido, bien que mal, la convivencia en la discrepancia.

Conviene leer el extraordinario libro de Stefan Zweig El mundo de ayer para aprender del pasado: cómo una sociedad que vivía en la mejor de las épocas posibles —comienzos del siglo XX— y miraba al futuro con desbordante optimismo, fue capaz de caer de forma lenta pero inexorable en el desastre más absoluto de las dos Guerras Mundiales. Nadie, entonces, podría imaginar lo que entre todos estaban contribuyendo a construir por acción u omisión: la muerte, la destrucción moral y la crisis más grave del humanismo jamás conocida. El hundimiento del ser humano.