Ayahuasca: de planta chamánica a psicotrópico de moda en España

Su caso es paradigmático. Después de siete meses en una clínica de desintoxicación en el Maresme catalán, los médicos la animaron a irse “al Amazonas de Brasil”, cuenta Valls a El HuffPost. Era 2005, tenía 41 años, sida, hepatitis C y “no había superado del todo” su adicción a las drogas. “Me iba para tres meses y me quedé ocho”, explica. La ahora escritora recuerda que se fue “con las defensas justitas como para que [le] vacunaran de la fiebre amarilla”.“Me quedaban cinco días de vida”, asegura. Pero quería seguir viviendo.

Después de unos meses en Brasil, el virus del VIH era “casi indetectable” y había recuperado sus defensas, pero lo más importante para Valls es que la ayahuasca le dio “el perdón, la luz, las herramientas y el respeto” que necesitaba en ese momento para salir del bache. “Estaba muy fuerte, muy cambiada. Cuando has sido yonqui tanto tiempo, necesitas reconstruir muchas cosas. La ayahuasca me dejó muy claro el camino”, afirma. “Esta planta es mucho más inteligente que nosotros, está en la Tierra desde antes que llegáramos”, reflexiona la escritora.

Más allá de las (plausibles) semejanzas con una especie de secta, Ayahuasca Internacional ha tenido un par de tropiezos legales. “Cuando mi hermano salió primer ministro [en Francia], El País me hizo un reportaje . Ayahuasca Internacional cogió mi foto y la usó para publicitarse sin pedir permiso”, cuenta Valls. Hasta en tres ocasiones su abogado tuvo que llamarles la atención para que retiraran esa imagen que asociaba a la escritora con la empresa de Varela. Valls asegura que ella no tiene nada que ver con esa “gentuza”. “Sólo quieren ganar dinero. De él [Varela] dicen hasta que ha tocado a tías”, señala. Y, efectivamente, hay testimonios en internet de personas que afirman haber sufrido abusos de este tipo por parte de la organización.

También Giovanna Valls lleva muy mal que en los últimos años se estén banalizando los rituales de ayahuasca y haya gente lucrándose de ello: “Es terrible. Como se ha puesto de moda, está la típica pareja americana que no tiene ni puta idea, se va de viaje a la selva, tiene un mal ‘viaje’ porque nadie les explica bien la cosa y luego cuelgan su experiencia en redes”. Eso NO es ayahuasca, sostiene. Y a continuación empieza hablar de “un tipo”, “un pavo” que “toma el pelo” y que incluso ha pasado por la cárcel por sus prácticas turbias con la ayahuasca. Se refiere a Alberto José Varela , un empresario argentino dueño de Ayahuasca Internacional , que se describe como “la mayor organización que trabaja con el uso psicoterapéutico de ayahuasca en el mundo”.

Por eso mismo el representante de UMIYAC se muestra “muy preocupado” por el trato que últimamente se está dando desde Occidente a este “espíritu vivo”. “Los pueblos indígenas no somos ciegos. En el mundo entero se está haciendo mal. Más allá de las sanación de enfermedades, para nosotros el yagé es una herramienta primordial, es una forma de seguir resistiendo contra la invasión de territorios, contra el asesinato de líderes”, señala. “Nos preocupa, porque llegan a nuestros territorios y con dos o tres tomas creen que tienen los conocimientos. Reparten remedio sin tener la sabiduría. Y esto supone un peligro para la gente y una amenaza para los pueblos indígenas. Hay un interés económico y no lo compartimos”, denuncia.

En la selva las ceremonias no son así. Normalmente, los chamanes que dirigen la ceremonia entonan ícaros, “cantos que ‘transportan’ la intención del chamán o chamana a los participantes, así como la fuerza curativa de las plantas que el chamán ha incorporado a su cuerpo”, apunta López Pavillard. “Una ceremonia de ayahuasca está marcada por los ícaros que se cantan”, asegura el experto. Pero aclara: “Lo importante no es que las ceremonias [en España] sean iguales a las que se dan allí, sino que quien dirige la ceremonia conozca el sentido de lo que hay que hacer en cada momento y, si el tipo de participantes cambia, la ceremonia también puede cambiar”.

A partir del momento en que se ingiere la ayahuasca, puede pasar (casi) de todo. No es raro que los participantes vomiten, lloren, vean visiones y se les aparezcan animales. (De hecho, hay un arte de la Amazonía muy característico que surge de las alucinaciones producidas por la ayahuasca.) Por eso es tan importante la labor del chamán o guía. “El conocimiento y la intención de quien asume la responsabilidad de dar ayahuasca a otros es crucial”, apunta López Pavillard.

“Quienes creen que tomar ayahuasca es como meterse un tripi o coca se equivocan”, aclara Valls. “Yo no lo tomo para ponerme. Al mismo tiempo, sé que la hepatitis C me la erradicaron con quimioterapia, no con la ayahuasca”, zanja. Más bien, “la ayahuasca es mi psiquiatra”. De ahí que Giovanna Valls pida “prudencia” antes de viajar a la selva “con el primer billete” que te venda una organización. Porque sí, hay agencias de viajes —curiosamente asociadas a Alberto José Varela— que te pueden llevar directo a un chamán por un módico precio (sólo la reserva de plaza es de 500 euros) con descuentos del 50% si se paga el total del viaje 30 días antes.

Cuando a Santiago López Pavillard se le pregunta si ha oído a hablar de Alberto José Varela, el antropólogo se muestra parco en palabras pero rotundo: “Sí, conozco bien al señor Varela y sus organizaciones”. Para más detalles, adjunta en un correo electrónico cuatro enlaces donde se denuncian las prácticas de Varela y se da apoyo al pueblo Cofán de la Amazonía colombiana, del que supuestamente se ha aprovechado Varela:

Busques donde busques ‘ayahuasca’, ahí está Varela. Hasta en 21 días tomando ayahuasca. El programa de Cuatro también contactó con Giovanna Valls, cuenta la escritora, pero “al final no nos pusimos de acuerdo y no acepté”. “Luego cuando lo vi les llamé para felicitarlos por la mierda que habían hecho”, ironiza. “La periodista no toma ayahuasca, y además sale el Varela este. Nos cabreó mucho”.

A Valls le “duele” que la gente frivolice con el tema. Tampoco le gusta que se hable de la ayahuasca como si fuera una secta: “Yo no estoy hablando de una religión, hablo de una planta”. Reconoce que al principio ella también se mostró escéptica ante el bien que podría hacerle una bebida psicotrópica: “Pensé: ‘Estos están locos”. Pero ahora que sabe lo que es, la escritora sostiene que “esta sabiduría se merece un respeto”. Para López Pavillard “el problema no es banalizar una experiencia que es de todo menos banal, sino que se esté usando esta ‘medicina’, tal como es considerada tradicionalmente, por personas que carecen del respeto y conocimiento necesarios”. “Y este uso inadecuado se da tanto por parte de occidentales que carecen de la formación necesaria, como de nativos amazónicos que embaucan a turistas desinformados”, apuntala.