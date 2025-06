'La familia de la tele' o la crónica de una muerte anunciada: estreno cancelado dos veces y el recorte que lo dejó al mínimo

Este jueves, a última hora se canceló. Este viernes, tampoco ha habido programa y su lugar en la parrilla lo ha ocupado el programa Malas lenguas, de Jesús Cintora. Aunque sin confirmación oficial por parte de RTVE, el final de La familia de la tele es una realidad que se hará pública en los próximos días. "Vamos a buscar una alternativa pero que no se demore mucho en el tiempo (...) no queremos alargar la agonía", aseguran fuentes internas de la corporación. "Hay incertidumbre porque no hay repuesto, pero en cuanto se tenga un repuesto con cierta dignidad se cancela definitivamente el programa", señalaron a este medio.

La determinación la pueden haber precipitado los datos de audiencia del pasado martes: registró un 5,6% de audiencia —por debajo de La 2 que marcó un 5,7—, su segundo peor dato desde que se estrenó el pasado 5 de mayo.

El espacio de La Osa Producciones se cancela con solo un mes y medio de vida, habiendo sido objeto de polémica desde que comenzó y enfrentando a José Pablo López, director de RTVE, a su primera crisis.

La gran apuesta de la televisión pública para la tarde, el espacio televisivo ocupado por el 'universo Sálvame' finalmente no ha brillado como se esperaba. Y muchos lo presintieron sin haberse aún estrenado.

Dos cancelaciones, ¿mal augurio?

Después de meses de rumores, finalmente en marzo se confirmó el fichaje de María Patiño y Belén Esteban por la cadena pública. Poco a poco, se fue dando forma al magazine de entretenimiento y corazón que ocuparía las tardes y que se iba a llenar de caras habituales de la Mediaset de otros tiempos. Al frente del espacio, se ponían también dos de los pesos pesados de la cadena: Inés Hernand y Aitor Arbizua.

Para su estreno, se anunció un gran desfile. El día de tan esperado acontecimiento: el lunes, 21 de abril. No pudo ser porque el fallecimiento del Papa Francisco obligó a cambiar la programación.

Tampoco pudo ser al segundo intento: el insólito apagón del 28 de abril que dejó a toda España sin luz, sin cobertura y sin comunicaciones dio al traste con el gran desfile de inauguración.

El gran estreno, con mucho bombo y poco brillo

Y el 5 de mayo, por fin, ocurrió. La familia de la tele desembarcó en RTVE con un gran despliegue, algunas sorpresas y muchos rostros famosos: Adela González, Javier de Hoyos, Samantha Hudson, Bob Pop, Martín Bianchi, Silvia Taulés, Laura Fa, Víctor Sandoval, Marta Riesco, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Cayetana Guillén Cuervo, Carlota Corredera...

Se confirmaba entonces la nueva parrilla vespertina de La 1: a las 15.50 horas, La Familia de la tele; a las 16.50, la telenovela Valle Salvaje; a las 17.40 horas, un capítulo de La Promesa; a las 18.40 horas, La familia de la tele 2ª; y a las 20.30 horas, Aquí la Tierra.

Al día siguiente, primera señal de preocupación: apenas llegaron al 10% de cuota de pantalla en lo que se preveía un estreno histórico en la televisión publica.

Con el ojo puesto en las audiencias

En los días siguientes, las audiencias no remontaron e incluso, algunos días, llegaron a arrastrar a las consolidadas telenovelas. Con el ojo puesto sobre el número de espectadores que el programa lograba congregar frente a la tele y la catarsis que esto provocó en el equipo —con Belén Esteban en crisis— fue necesario introducir algunos cambios.

El 15 de mayo se anunció el primer reajuste. El programa se dividió en dos bloques: el primero, de 15.50 a 17.30 horas, conducido por María Patiño, más centrado en el corazón; y el segundo, de 19.15 a 20.30 presentado por Inés Hernand y Aitor Albizua dedicado a actualidad, sucesos, tiempo, salud...

Los ataques y los malos datos terminaron de lastrar al equipo del programa y a los directivos y el 29 de mayo fue el propio presidente de RTVE quien se vio obligado a defender su propuesta: "Cuando tenga el convencimiento profesional, no el político, ni de otro orden, ni la presión por parte de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal, en el momento que yo tenga ese convencimiento de que el programa no da más de sí, no tenga ninguna duda de que yo lo retiraré de la parrilla".

Reducido a la mínima expresión

Solo un día después de la comparecencia, acorralado por los sectores más críticos con RTVE y sin visos de que las cosas pudiesen mejorar, desde la dirección del ente público, resignada ante la imposibilidad de levantar el programa, se acordó reducir el formato a sólo una hora y diez —de 15.50 a 17 horas—, y dar prioridad a las apuestas seguras, las series Valle Salvaje y La promesa.

Trece días después y habiendo marcado un mínimo histórico, la decisión está tomada y tan solo falta encontrarle un sustituto.