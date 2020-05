Lo que hay detrás de la estrategia de comunicación de Díaz Ayuso

Esta estrategia “podría tener sentido pero no en el contexto de una pandemia”, comenta Toni Aira , profesor de Comunicación Política de la UPF Barcelona School of Management, que ve detrás el “sello puro y duro” de Miguel Ángel Rodríguez . “Genio y figura, es una tipolología de asesor muy a la americana, estilo anglosajón, de ir a por todas, que puede salir muy bien a veces y otras mal”, apostilla.

Y hace esta reflexión Fumanal: “Obviamente que seguramente el aluvión de críticas propias y ajenas puede llevarte a la conclusión de que probablemente esta acción comunicativa ha tenido efectos colaterales, como decía Bush. Efectos negativos no buscados. Pero ya no se está hablando de la directora de Salud Pública ni de los líos entre los dos socios de Gobierno en Madrid ni hablamos del contenido de esa entrevista. Si alguien ha leído el texto es para echarse a llorar, plagado de imprecisiones”. “No es la primera foto polémica que tiene, se puso el otro día a repartir bocadillos de calamares en un food truck en Ifema”, agrega.

“Las fotografías que se hicieron este fin de semana no fueron casuales ni espontáneas”, señala Fumanal, que añade: “Estaba hechas en un estudio, hay un fondo negro, Díaz Ayuso no vive en una batcueva. Iba de negro riguroso, con esceñas de doliente, como otras escenas en las que la hemos visto con el rimmel corrido. Pertenece a un ámbito ideológico muy relacionado con las creencias religiosas. Y resulta que sale en una foto con una postura icónica de la Virgen”.

“Ayuso está hablando para los suyos y para molestar a los de enfrente. En particular lo que ha hecho esta semana es distraer para no hablar de su gestión. Fue una semana horrible, donde el intento que estaba haciendo la Comunidad de Madrid de querer polarizar con el Gobierno de España estuvo a punto de irse al garete. La dimisión de la directora general de Salud lo evidenció, había una motivación no sustentada en criterios médicos para pedir la fase 1. Estoy convencido de que desde el principio saben que no iban a pasar y lo único que quieren es poder decir que el Gobierno quiere empobrecernos, lo dijo la diputada del PP en la Asamblea Almudena Negro”, subraya Corredor.

Y agrega: “Dicho eso, desde el fin de semana ya no se habla de toda esta historia. Se habla de cómo va vestida, de su pose, ni un ápice de su gestión”. “Esas fotos están buscadas. Un político no está una hora haciéndose unas fotografías en contra de su voluntad, no cuela. El político hace las poses que quiere”, indica Corredor. “Lo que hace frívola la foto no es la foto en sí, sino el contexto. En mitad de una pandemia mundial ponerse a posar al estilo sacramental. Pero insisto, esas fotos a quien ha interpelado sobre todo es a quien no piensa como ella. Pero eso a ella la hace fuerte. Que la oposición la esté criticando, ante su electorado que está muy ideologizado no es otra cosa que un síntoma de algo estará haciendo bien si todo el mundo la critica”.