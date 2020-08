Díaz Ayuso asegura que se le "parte el alma" al ver al rey emérito

Europa Press News via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, el 31 de julio de 2020 en San Millán de la Cogolla en la Conferencia de Presidentes (Alberto Ruiz/Europa Press via Getty Images).

Pero además Ayuso ha censurado que sus detractores han “inoculado en los más jóvenes la falacia de que no han votado la Constitución ni elegido a este rey”. “Pero la Corona y su papel se debatieron con toda libertad, se votaron y aprobaron mayoritariamente; si la forma de Estado fuera una república, esta no se votaría cada cuatro años; sí su presidente; y ahí está la clave: el rey, reina pero no gobierna; no es partidista, da continuidad a las instituciones del Estado; como los funcionarios, que siguen allí mientras los políticos vamos y venimos. Es de todos porque no es de nadie; garante de la libertad y de la convivencia; su peso internacional solo es superado por su capacidad para mantener España unida. No hay caudillos porque hay un rey de todos”, ha enfatizado.

Para Ayuso estas cualidades del rey son las que “enseña la historia” y por eso hay sectores que se “empeñan en que no se conozca y en falsearla”. “Sería absurdo proponer una monarquía en los Estados Unidos, por ejemplo; tanto como es en España, hoy, proponer acabar con la institución que mejor funciona, articula y hermana a los españoles: la Corona. Ese ha sido el espíritu de Don Juan Carlos, del rey Felipe VI: que la Corona sirva a todos los españoles. ¿Y quién puede negar que así es y así ha sido?”, ha argumentado.