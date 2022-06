Ayuso pierde poder en el PP con un Moreno Bonilla como gran referente electoral

La estrella de Isabel Díaz Ayuso pierde fuerza en el universo de los populares. Desde el pasado domingo Juanma Moreno ha convertido al PP andaluz en un Ferrari electoral, capaz de lograr mayorías absolutas y frenar a Vox, dejando por detrás el modelo de Isabel Díaz Ayuso, que no logró esos resultados y tiene que depender de la ultraderecha.

Varias fuentes populares consultadas por El HuffPost defienden la convivencia de ambos modelos dentro del PP, cada uno en clave territorial, para ensanchar las bases sociales, pero a la vez reconocen que Díaz Ayuso ya no tendrá tanta fuerza y protagonismo a partir de ahora en el partido ante un Juanma Moreno que controla de manera abrumadora la comunidad más poblada de España y la que tiene más diputados a repartir en las próximas elecciones generales.

En el mes de mayo del año pasado Díaz Ayuso se erigió como la gran figura de la derecha, la dirigente que mejor había sabido leer la sociedad pandémica y la gran esperanza ante las urnas en un momento en el que todavía Pablo Casado estaba al frente de Génova 13. No había dudas entonces: el modelo del PP de Madrid era el más efectivo en las urnas. Libertad o comunismo, cañas, guiños a la ultraderecha constantes. Es decir, el PP más parecido a Vox para contener a los de Santiago Abascal como vía para tener el poder.

Europa Press News via Getty Images

Sin embargo, ahora Andalucía ha mostrado otro camino, mucho más cómodo para Feijóo. El estilo de Moreno Bonilla se basa en el centrismo y en presentarse como un moderado, sin bajar al barro ni hacer grandes sobreactuaciones. Todo lo contrario a Ayuso . De esta manera, ha conseguido ampliar su respaldo electoral y llegar a un público con el que está obsesionado también Feijóo: los socialistas desencantados. En el sur siempre ha chirriado el estilo de Ayuso, entienden en el PP-A que el modelo de la Puerta del Sol no calaría, por lo que apenas tiraron de ella en la campaña electoral.

Como reconocen en privado varios dirigentes, a partir de ahora Ayuso ya no tiene la estela única de gran ganadora de unas elecciones, sino que Moreno Bonilla ha ganado la “autoridad moral”. Además, se ha convertido en el modelo in pectore a seguir para muchos aspirantes en las autonómicas del año que viene: sueño de mayoría absoluta sin Vox. Asimismo, se advierte otra diferencia: el malagueño ha arrasado con el estilo de presentarse como un gran alcalde casi sin color político mientras que la madrileña arañó votos con una política al estilo nacional y confrontando directamente con Pedro Sánchez. “Pero Madrid no es toda España”, como reconoce otro dirigente territorial, evidenciando que el planteamiento andaluz es más válido para el resto de autonomías que el madrileño.