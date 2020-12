Ayuso, sobre Juan Carlos I: "La ley es igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comparecido este jueves en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de las actividades de su Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno regional.

Una sesión en la que se ha hablado de los escándalos financieros del rey Juan Carlos I, que ha regularizado casi 680.000 euros ante la Agencia Tributaria.

“Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley”, ha dicho Ayuso preguntada por este asunto por el diputado de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

“Y le voy a decir otra cosa”, ha añadido Ayuso, por si no había quedado clara su postura: ”El rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años y gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley”.

Ayuso ha asegurado que las instituciones democráticas son “tan fuertes” que “han permitido que personas como ustedes, que las quieren derribar desde dentro estén hoy en esos escaños criticándole al monarca”.

La presidenta madrileña cree que el “problema” de quienes critican los escándalos del emérito no es Juan Carlos I sino “Felipe VI” y “por encima de todo la monarquía parlamentaria que recoge nuestra Constitución”.

Ayuso ha concluido su alocución en defensa del emérito con estas palabras insistiendo en la condición excepcional de Juan Carlos I: “Vayan todos mis respetos para él y su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes, qué se van a creer”.