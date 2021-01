Ayuso vs Almeida: la pelea más chula por controlar el PP de Madrid

El trono del PP en Madrid, ocupado ahora por una gestora, espera nuevo líder desde hace más de dos años. Ese asiento es un suculento trozo de tarta para las aspiraciones de dos estrellas populares al alza en la comunidad más rica de España: Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Ambos, presidenta autonómica y alcalde, mantienen buena relación, también en privado, pero tienen dos formas de hacer política que chocan. Su pelea por escalar a la presidencia del PP madrileño y llevar a los suyos provoca marejada en las aguas de Génova 13 y pone en un aprieto a Pablo Casado.

El congreso que decidirá quién se hará con las riendas del PP de Madrid no tiene fecha cerrada. Aunque fuentes populares apuntan a que será a finales de este año o incluso ya en 2022 si la pandemia obliga. Hasta entonces, tanto el entorno de Ayuso como el de Almeida trasladan que los dos están centrados en las múltiples crisis que están azotando Madrid y que la han dejado entre congelada por Filomena y semiconfinada por la pandemia.

“El partido, aunque no lo parezca, no está en el congreso. En pleno coronavirus no estamos con el congreso. Lo esencial es que Madrid se levante y luche contra el coronavirus. Y el partido, en lo que sí están es en apoyar a la presidenta para que vuelva a salir elegida y en ayudar a que Casado sea presidente nacional. Y Almeida, que está con el cargo de portavoz nacional, si hay algo que quiere es conseguir mayoría absoluta en la capital porque está consiguiendo unos apoyos que hasta ahora no se conseguía”, insisten fuentes populares.