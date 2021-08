“Lorca no era partidista; su ideología era estar siempre con el pueblo”

Quizá por eso cuesta, aún más, asimilar su asesinato cuando tenía 38 años y estaba en pleno apogeo. “Sigo sin entender la muerte de Lorca”, confiesa la ilustradora. Ella, que ha estado más de un año “viviendo” con la figura de Lorca y obsesionada con él, no encuentra la manera de explicar ese cobarde fusilamiento por parte del bando sublevado sólo un mes después del golpe de Estado que hizo estallar la Guerra Civil .

Para Ilu Ros, “no es posible no enamorarse de Federico García Lorca”, y eso mismo se desprende de su libro, por el que pasan personajes como Salvador Dalí, Luis Buñuel, Maruja Mallo , Margarita Xirgu o Manuel de Falla, además de la familia del poeta. Son ellos los que relatan cómo García Lorca “se transformaba en el centro de atención” allá donde iba, la “admiración” que despertaba y lo “atrayente” que era.

“Yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo”, decía Lorca. Otros, como Jorge Guillén, decían de él: “Cuando estás con Federico no hace ni frío ni calor. Hace Federico”.

“Hemos matado al poeta de la cabeza gorda. Yo mismo le he metido dos tiros por el culo por maricón”, presumió supuestamente horas después Juan Luis Trescastro, abogado y político afín al bando sublevado. Y ese “ por maricón ” resuena demasiado fuerte hoy.

Ros cree que, si no le hubieran fusilado aquel 18 de agosto de 1936 entre Víznar y Alfacar (Granada), Lorca se habría exiliado, como hicieron la mayoría de sus coetáneos y amigos. La autora de Federico está convencida de que, pese al exilio, el poeta lo habría pasado “superbién”: “García Lorca era muy disfrutón”.

Para Ilu Ros, y “salvando las distancias”, es “imposible no establecer ciertos paralelismos con la actualidad”. “Es inevitable sentir cierto temor hacia ello: el auge de la ultraderecha, unos discursos que recuerdan demasiado al fascismo, mucha polarización, la gente muy enfadada y, ya lo último, los ataques a homosexuales ”, enumera la ilustradora. “Parece mentira que no hayamos aprendido nada. Da mucho miedo todo esto”, dice.

Esa disfrutonería la llevó por bandera en las tertulias de El Rinconcillo en Granada, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, y en La Barraca , el grupo de teatro universitario ambulante que recorrió toda España financiado por la Segunda República. “La Barraca era algo único. España era prácticamente analfabeta, y llevaban el teatro a los sitios más pequeños, más recónditos, donde a lo mejor la gente no sabía leer o escribir”, explica Ilu Ros.

Lorca y otros miembros de La Barraca, en Madrid, 1932.

Curiosamente, Lorca y el resto de componentes de La Barraca tenían que escuchar ofensas que también resuenan hoy en el mundo de la cultura, como “que vivían de subvenciones, que eran unos titiriteros”, cuenta Ros. “Siempre se ha intentado menospreciar a las personas que hacen cultura y que intentan hacerla llegar a las clases más populares. Es ridículo que no se haya entendido aún la importancia que tiene la cultura para un país”, lamenta la ilustradora.

Lorca, que “nunca se casó con ningún partido político”, sí era, en cambio, “una persona política y crítica”, en el sentido de que tenía muy claras sus ideas. “Su ideología no era partidista; era estar siempre con el pueblo, con la igualdad y con la libertad. Esa era su posición política”, zanja Ros. “Él siempre dijo que no quería meterse en ningún partido porque se sentía libre, se sentía poeta, pero por supuesto su postura era estar del lado de los más vulnerables, siempre”, explica.