Las dos semanas en las que las noticias de Vicente Vallés se convirtieron en LAS NOTICIAS

No fue esta su única valoración sobre lo ocurrido este jueves en el Congreso. Vicente Vallés no da puntada sin hilo y así se refirió al pacto con Bildu: “Una de las novedades que nos deja ese acuerdo del Gobierno con los herederos de Batasuna es que ha convertido a Otegi en un referente de la política nacional. Hoy Otegi le ha dicho al Gobierno lo que han firmado”. Otro éxito de Twitter.

Nada ha cambiado en realidad en Antena 3 Noticias. No hay ahora más opinión que antes, lo que hay es más repercusión de esa opinión. Coinciden estas dos emisiones con la llegada de Pasapalabra a Antena 3, que se estrenó el lunes 18 en la franja diaria de 20:00 horas y que ha venido acompañado de una subida de audiencia en estos informativos. A falta del dato del viernes, esta semana ha conseguido su mejor dato desde hace 10 años y medio (desde la última semana de noviembre de 2009). La cuota de pantalla es del 16,5% (2,25 millones de espectadores) frente al 16,1% de Informativos Telecinco (2,21 millones).

La semana pasada fue contundente y viral con otras dos emisiones. “La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si esa mascarilla está recomendada o no está recomendada o si está recomendada y no recomendada al mismo tiempo”, dijo al hablar del uso obligatorio de las mascarillas el domingo 17, dos días después de explicar el cambio constante de criterio en la gestión de la crisis del coronavirus.