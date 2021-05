Nadie es imprescindible, es cierto. Pero hay personas que son muy necesarias para seguir construyendo sociedades más justas y decentes. Una de esas personas es Carla Antonelli, que se ha quedado fuera de la Asamblea de Madrid en las elecciones del pasado 4 de mayo. A estas alturas, no creo que se le escape a nadie que la posición de Carla en la lista del Partido Socialista de Madrid no es ni casual ni arbitraria: su defensa de la ley trans, que colocaba al PSOE frente a un espejo recordándole lo firmado en el acuerdo de Gobierno, ha molestado a demasiada gente que no ha entendido todavía que la dignidad y los derechos de las personas trans no están sujetos a subasta.

Creo que, seguramente, el PSOE se arrepentirá de la decisión que tomó relegándola al puesto 35 de la lista. Pero de lo que no me cabe ninguna duda es que lo pagaremos todos y todas: invalidar el testimonio de Carla, minimizarlo y ningunearlo no hace otra cosa que reforzar la voz de aquellos que quieren terminar con la diversidad y que no han entendido que los derechos de las personas trans no pueden negociarse. Carla ha dado testimonio de mujer valiente, capaz y trabajadora. No alcanzo a entender qué lleva a un partido a prescindir de una mujer tan valiosa para la lucha de los intereses de todas.

La salida de Carla no hace otra cosa que evidenciar un mar de fondo que no alberga nada bueno para los derechos de la diversidad. Vamos caminando hacia una sociedad cada vez más egoísta y violenta, y por eso era y es tan importante que Carla siga teniendo una voz firme también en las instituciones que representan a los ciudadanos y las ciudadanas. Tendremos que seguir peleando sin descanso, y de eso sabemos un rato.