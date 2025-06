El apoyo ciudadano a Israel en Europa occidental cae a sus niveles más bajos

El apoyo ciudadano a Israel en los países de Europa Occidental ha caído a los niveles más bajos jamás registrados, según el último EuroTrack realizado por la firma internacional YouGov. Los resultados muestran que el apoyo público y la simpatía hacia Israel han alcanzado sus cifras más escasas desde que la compañía comenzara a realizar el seguimiento sobre esta cuestión en 2016. El sondeo, realizado en Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, España e Italia, evidencia que solo entre el 13 y el 21% de la población de estos países tiene una opinión favorable a Israel, mientras que entre el 63 y el 70% se posiciona en contra.

Según la encuesta, el número de europeos occidentales que simpatizan con la causa israelí es cada vez menor. Solo entre el 7 y el 18% siente apego por la causa israelí, unas cifras que disminuyen al tiempo que aumenta la afinidad con los palestinos, entre un 18 y un 33%. El apoyo a ambos lados es similar, sin embargo, en Alemania, donde un 17% se sitúa con Israel y un 18%, con Palestina.

El sondeo recoge una tendencia que nunca antes se había visto en los países occidentales, pero ya no solo en Europa. La capacidad de convencimiento israelí, que acostumbra a implementar potentes campañas de propaganda, como en Eurovisión, ya no es tan eficaz. Según un estudio del Pew Research Center recogido por The Guardian, incluso en Estados Unidos la opinión pública sobre Israel "se ha vuelto más negativa en los últimos tres años". Si en marzo de 2022 un 42% de los habitantes del principal aliado israelí en el mundo veía mal la reacción de Netanyahu a los ataques de Hamás del 7 de octubre, esa cifra ha crecido hasta el 53% en abril de 2025. "La proporción de adultos estadounidenses que expresan opiniones muy desfavorables sobre Israel se ha duplicado durante este período, pasando del 10% en 2022 al 19% en 2025", detalla el estudio.

Aunque la postura del Gobierno estadounidense, con un Donald Trump que frivoliza con convertir Gaza en un resort de vacaciones, los Gobiernos europeos sí han comenzado a virar sus posiciones respecto a Israel, aunque quizás no al mismo ritmo que su ciudadanía. Hace unos días, y ante la promesa del primer ministro Benjamin Netanyahu de hacerse con el control total de la Franja, la Unión Europea anunció que revisaría el acuerdo de asociación con Israel, si bien todavía no han informado de en qué consistirá dicho repaso. Poco antes, Francia, Reino Unido y Canadá emitieron un comunicado en el que amenazaban a Netanyahu con "medidas concretas" si no permitía la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El Gobierno británico, por ahora, ha suspendido las negociaciones para un nuevo acuerdo comercial con Israel.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado ya a más de 54.000 palestinos, de los que 16.503 fueron niños y niñas. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y otros miembros de su Gobierno por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.