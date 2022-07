Carlos Boyero valora así la última película de Santiago Segura

“Que tal como andan los cines esta película esté haciendo un taquillazo me alegro por Santiago que es un señor al que aprecio y que me parece alguien inteligente y muy listo”, ha afirmado.

Sobre la película en cuestión, Boyero ha sido más duro. Ha comentado que no le pilla “el punto por ningún lado”: “No le pillo su presunta gracia. Me parece que todo obedece a una fórmula que le funciona y que llega a mucha gente. Me he aburrido. Es todo como tan light. No soporto la música de Roque Baños, que es un músico muy bueno pero que está todo el rato acompañando.