Las palabras de Abel Caballero, alcalde de Vigo, que han hecho llorar a Carlota Corredera ('Sálvame')

Viva la vida, el programa de Emma García en Telecinco, preparó este domingo una sorpresa para otro rostro de la casa, la presentadora de SálvameCarlota Corredera.

Ésta tenía forma de VHS. En cuanto Corredera pudo darle al play se encontró con un mensaje de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, su ciudad. Éste alabó a la periodista, a la que calificó como “un encanto” y “una gran profesional”.

“Es una líder en la televisión de España y en Europa”, llegó a decir al alcalde sobre su vecina, que “quiere a Vigo con locura”.

“En la ciudad estamos muy, muy, muy satisfechos de lo que hace y este mes de marzo yo nombraré a Carlota Corredera viguesa distinguida, que es el máximo título que tenemos en esta ciudad”, anunció.

La presentadora se echó a llorar pero logró decir: “Me va a emocionar mucho que me acompañe mi familia y para mí, si yo pudiese, le traspasaría ese título —que para mí es lo más importante que me ha pasado en la vida, que me digan que soy viguesa distinguida porque adoro mi ciudad y la amo profundamente— a mi padre, que él fuese vigués distinguido, pero yo lo llevaré con mucho orgullo porque llevo su apellido”. Puedes ver el momento completo aquí.