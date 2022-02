Casado niega el espionaje y que Moncloa le enviase el dosier y cifra en 283.000 euros la posible comisión

Pablo Casado Europa Press News via Getty Images

Rompe su silencio tras estallar la guerra. El líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado de manera tajante que ordenase espiar a Isabel Díaz Ayuso y que La Moncloa le filtrase el dosier contra ella, a la vez que ha dicho que “hoy mismo” se puede resolver el expediente contra ella si da la información, cifrando en 283.000 euros la posible comisión del hermano.

Casado ha hecho estas declaraciones durante una entrevista con Carlos Herrera en la Cope, un día después de que se produzca el gran terremoto en el PP, que ha supuesto un expediente informativo a Ayuso. La presidenta ha acusado a la dirección nacional de espiarla y de actuar de forma “cruel” e “injusta” contra ella y su familia.

El presidente del PP ha dicho que se está intentado “alargar el montaje” sobre el espionaje para no dar explicaciones sobre el hermano de la presidenta y ha subrayado que él nunca daría un contrato con 300.000 euros firmado por el Consejo de Ministros si fuera presidente del Gobierno.

Casado ha arrancado la entrevista diciendo que está “sorprendido” y “decepcionado” por lo que está pasando, cree que es “algo que no merece”. Para el líder del PP, todo es un “espectáculo lamentable” y ha dicho que “esto tiene que acabar”.

Casado ha querido dejar claro que “no es verdad” que le llegara la información a través de La Moncloa. De hecho, ha reconocido que preguntaron al Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, si era cierto eso. Ha indicado que venían datos de instituciones públicas, pero no proviene del palacio presidencial.

Ha narrado que se reunión con Ayuso y que le dijo: “Oye, Isabel, me ha llegado esto. Me preocupa mucho, dime si es cierto y qué se puede hacer. Ella me dijo ’no te preocupes, recabaré información”. Luego citó García Egea a la presidenta un mes después: “Allí tampoco se contesta”.

Publicidad

“Yo no acuso, estoy preguntando”, ha señalado Casado, pero a la vez en su exigencia de explicaciones ha llegado hasta cifrar el supuesto pago de la comisión en 286.000 euros para el hermano de Ayuso. De hecho, ha recalcado que este contrato se hizo cuando estaban muriendo 700 personas al día. “Estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado”, ha repetido.

“Jamás lo permitiría”, ha contestado además cuando le han preguntado si ordenó espinarla. Lo ha negado “absolutamente”. Sobre la dimisión de Ángel Carromero, ha comentado que lo ha hecho para defenderse de las acusaciones y no perjudicar al Ayuntamiento de Madrid.

.@pablocasado_ insiste: “Creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno”. Pero “se puede resolver hoy mismo con transparencia” pic.twitter.com/94d0H6soqb — Ric Rodríguez Maeso (@rrodriguezmaeso) February 18, 2022

“No hay ninguna prueba” sobre el espionaje, ha declarado Casado ante Herrera, y ha acusado a Ayuso de querer alargar el “montaje” para tapar lo de su hermano.

“Todo esto tiene que acabar, se puede acabar, diciendo no sólo qué pasó con el contrato y que no ha habido ninguna transferencia a ningún familiar, y si la ha habido, si está justificada”, ha comentado, para luego apostillar que la ley madrileña no permite contratos a familiares.

“Se tendría que aclarar, evitando el espectáculo lamentable, espero que se pueda hacer”, se ha lamentado un dolido Casado. “El congreso del PP de Madrid me da igual”, ha resaltado cuando se le ha sugerido si todo era por no dejarla presidir la organización territorial.

🔴 DIRECTO | .@pablocasado_ en @HerreraenCOPE de @COPE



👉 "Carromero dimitió para no dañar al Ayuntamiento de Madrid. Se está alargando un montaje para eludir la investigación" pic.twitter.com/qQXjjz9Ft0 — COPE (@COPE) February 18, 2022

Casado, al igual que García Egea ayer, ha denunciado que lleva sufriendo meses una “lluvia desmedida de desprestigio y de insidias”. No ha querido contemplar el escenario de que acabe en una expulsión de Ayuso y ha dicho que “unirá” al partido, por lo que espera que se aclare la situación. Entonces no tendría ningún problema en apoyarla para el congreso regional.