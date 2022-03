Casado se va con la "conciencia tranquila" y apoyando a Feijóo: lamenta lo que haya hecho mal y "la reacción que no merezco"

Ha sido el discurso más difícil de su vida. De despedida tras días de silencio, ante la cúpula del partido que lo ha aniquilado en los últimos días. Y lo ha hecho leyendo, algo que no es habitual en él. El todavía líder del Partido Popular, ha señalado que se va con la conciencia tranquila y prometiendo su “lealtad y amistad” a Alberto Núñez Feijóo.

Casado, en su discurso ante la Junta Directiva Nacional, ha proclamado que lamento lo que haya podido hacer mal, pero también la reacción “inédita” en democracia contra él: “Creo que no me lo merezco”.

Casado: “Siento la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita y que creo que no merezco ni merecería ninguno de vosotros” pic.twitter.com/tkCgxpEutC

Casado ha reunido a la Junta Directiva para convocar oficialmente el cónclave del que saldrá su sucesor. Esta vez no ha sido en la calle Génova, sino en un hotel de lujo de cinco estrellas en uno de los rascacielos de la zona de la Cuatro Torres, al norte de la capital.

“Hace casi cuatro años me elegisteis presidente nacional en las primeras elecciones primarias de nuestra historia, en medio de una situación muy compleja: con el partido conmocionado por la moción de censura, el espacio de centro derecha fracturado y cuando estábamos en tercera posición en las encuestas”, ha enfatizado ante los suyos.

“Su gran labor y la del resto de presidentes, alcaldes y concejales me hace sentir muy orgulloso”, ha subrayado, para mirar a su posible sucesor: “Muy en especial la de Alberto Núñez Feijoo que siempre me ha brindado su lealtad y amistad, las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en un futuro”.

Ha hecho un dibujo de esta etapa y el contexto complicado, a su juicio, al que se ha enfrentado: “Estos años, no hemos tenido ni un trimestre de tranquilidad para centrarnos en trasladar nuestro proyecto nacional, porque, a esas tres elecciones en solo un año, les siguieron las elecciones gallegas, vascas, catalanas, madrileñas, castellanas y leonesas, con varias mociones de censura y ataques a nuestra estabilidad entre medias”.

Ha querido encarnar los valores éticos ante lo suyos: “Ne he guiado en todo momento por los principios que propuse cuando me elegisteis presidente: la defensa de la libertad, de la unidad de España, del Estado de derecho, de la familia, y de la ejemplaridad pública”.

Para recalcar al segundo: “Creo que siempre hay que anteponer la opción difícil a la cómoda y nuestros principios no sirven de nada si no nos atenemos a ellos en los momentos más complejos”.

Desnudándose sentimentalmente ante la Junta Directiva: “Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática, y creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros”.

“A pesar de todo, cada día al frente del partido ha sido un honor. He sido muy feliz representando a esta gran organización porque creo que haciéndolo estaba prestando el mejor servicio a España. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos, y he intentado trabajar de forma seria, leal y constructiva”, ha sostenido en esta reunión, en la que luego pueden tomar la palabra -sin cámaras- cualquiera de los medios.