Por qué la sentencia del Supremo no es una “reparación moral” para el PP

En el comunicado emitido por Mariano Rajoy este jueves dice: “El 31 de mayo de 2018 afirmé, ante el pleno del Congreso de los Diputados, que la sentencia de Gürtel no condena al Gobierno, ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros, no condena a ningún militante del PP y no recoge ninguna condena penal contra el PP”. Lo que se le olvidó decir entonces y ahora al expresidente es que sí está condenado el partido a título lucrativo, sí civilmente.

Rajoy señalaba en el comunicado recordando su discurso que no había ningún condenado militante del Partido Popular. Al expresidente se le olvidó decir entonces y ahora que se ratifica también la condena sobre la exministra Ana Mato , exdirigente del PP, que no fue expulsada ni dejó la militancia. La exministra de Sanidad es exesposa de Jesús Sepúlveda (uno de los grandes condenados).

Ascensión Martín , magistrada y portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, lo explica así: “La sentencia confirma a la de la Audiencia Nacional, salvo algunos aspectos que están en una pieza separada”. Las “pegas”, dice, sobre aspectos de la caja B no son por su existencia o no, sino porque son objeto de otra causa abierta en la Audiencia Nacional. Esa pieza separada está en manos del juez José de la Mata, que ha pedido precisamente este verano un plazo de un año más para continuar con su instrucción.

El PP de Pablo Casado se ha enganchado a ese supuesto argumento del Supremo de esas “excesivas” menciones, pero eso no consta tal cual en el fallo. Lo que hace la Sala II es considerar “acertado en parte” el voto particular de un magistrado a la sentencia de la Audiencia Nacional valorando como “innecesarias y expresivas de una técnica irregular en la redacción”.

El PP sostiene que la sentencia señala literalmente que “no puede afirmarse la autoría del partido como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular”. Lo dice tal cual el fallo del Supremo cuando habla de ese voto particular y razona precisamente que “no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa”. Y aclara: “Nadie acusó porque no se podía”.

Lo detalla así en concreto el Supremo en el fundamento 370 de la sentencia: “No puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular, cuando esta posibilidad de que fuera destinatario de sobornos no fue objeto de acusación, al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión”.

Es decir, no se considera autor al PP de corrupción porque no hubo acusación ni era el objeto de este caso, sino que la investigación y el posterior juicio encontraron que en ese entramado de Correa se había beneficiado a título lucrativo el partido. Y explica lo que eso significa el Supremo: “Es una condena a la restitución de lo recibido a título gratuito. Basta con constatar que se ha producido una recepción y que no responde a título oneroso para que proceda la condena a la devolución”.