Cayetana Álvarez de Toledo dispara contra los suyos utilizando a Iglesias

“No se nos escapa que tiene un importante apoyo mediático externo, del que emanan sus aires de superioridad. Habrá que ver cómo reaccionan ella y su entorno. No hay que olvidar la que le organizaron a Rajoy en 2015. Cuando se enteraron de que no iba a repetir en las listas electorales y Cayetana escribió una carta que se publicó en El Mundo diciendo que no quería formar parte de la candidatura, en la que se delataba nada más empezar asegurando que ignoraba cuáles eran los planes del presidente para las listas electorales. Su pataleta por no ir en las listas fue esa carta”, asegura uno de los dirigentes que lo vivió en ese momento.

Por eso algunos en el partido se preguntan si la marquesa dispara contra los suyos o contra Iglesias. Y más de uno cree vislumbrar los pasos de una estrategia similar a la que se llevó a cabo contra Rajoy. Cunden los rumores y la alarma entre los medios. Y ella lo sufre.