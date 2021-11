El CEO de Moderna cree que las vacunas actuales serán menos eficaces contra la variante ómicron

Steven Ferdman via Getty Images

Steven Ferdman via Getty Images El consejero delegado de Moderna, Stephane Bancel, en una foto de archivo.

En declaraciones a Financial Times , Bancel ha comentado que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones junto con su rápida propagación será necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022.

“Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante delta”, ha destacado el responsable de la farmacéutica estadounidense.

“Creo que va a ser un descenso importante [de la efectividad]. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen: ‘Esto no va a ser bueno’”, ha revelado Bancel al diario económico.