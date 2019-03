Lo que quiero que sepan las mujeres sobre los primeros días tras una cesárea

Como a la mayoría de las embarazadas, me habían hablado de las “maravillas” de la maternidad, pero no mucho sobre la realidad.

Desde el primer momento, querida lectora, quiero decirte que no me entusiasman demasiado esa clase de prácticas. Suelo pensar que el mejor planteamiento es la sinceridad, sobre todo cuando se trata de dar a luz a seres humanos, así que he decidido compartir unos pedacitos de mi conocimiento contigo: lo que sé sobre los primeros días de maternidad, los cambios terribles que sufre el cuerpo, la primera vez que haces caca y la primera e infernal vez que haces pis después del parto.

Con todo esto quiero decir que estamos a punto de ponernos realmente realistas.

A mí, que he pasado por varias cesáreas planeadas, la realidad me resulta completamente distinta de la de las mujeres que han pasado por una cesárea de emergencia, por no hablar ya de un parto vaginal. Esto es lo que sé que es verdad.

Irás al hospital con una bolsa adorable con las cosas que hayas decidido llevar. Si tus amigas madres han sido sinceras contigo, habrás hecho algo de espacio extra para meter bragas de rejilla posparto y no llevarás contigo nada que quieras volver a ponerte alguna vez en tu vida. Llevarás pantuflas cutres que puedas ponerte con facilidad, ya que ponerte calcetines supone demasiado trabajo para tu fluctuante temperatura corporal. Llevarás también una botella de agua vacía para rellenar.