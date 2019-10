Cinco pecados que te hacen tirar el dinero... y no ahorrar

‘Yo con este sueldo no puedo ahorrar nada’. ¿Cuántas veces has escuchado eso o te lo has escuchado a ti mismo? Deja de repetirlo porque siempre puedes ahorrar, pues existe un abanico de variables fácilmente modificables para recortar gastos de manera ‘considerable’. Eso sí, es preciso dejar por el camino estos cinco pecados que casi todos arrastramos.

EUFORIA, ARDOR

Cada mes pasa lo mismo. Te ingresan la nómina y pasas de pobre a rey del mambo en un momento. Y ya quieres empezar a gastar... ¡Eh, me voy a comprar ese videojuego que ha salido nuevo! ¡Voy a cenar a ese sitio que está de moda y que soy el único que no ha probado! Para cuando te has espabilado, tu cuenta bancaria vuelve a bailar sobre límites incómodos. Cuentan las malas lenguas que te pasa lo mismo con cualquier ingreso extra —bonus, pagas, regalos de familiares...—: en cuanto llegan, te los ventilas.