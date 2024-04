Aitana y Sebastián Yatra ponen música a su ruptura en 'Akureyri' con vídeos caseros y una letra cargada de mensajes 

Todos los ojos estaban puestos desde este martes en Aitana y Sebastián Yatra cuando anunciaron una nueva canción. Todo apunta a una reconciliación de la pareja, pero lo cierto es que con Akureyri, ambos artistas ponen banda sonora a su ruptura.

"A soñar con Akureyri y fantasear / Que nos queda tiempo juntos y olvidar / Que mañana despierto y no estás más" o "aunque tuvo un final, y al final no fue culpa de nadie / Nunca es culpa de nadie / Pero te extrañaré" son algunos de los versos de esta canción, cuyo título, Akureyri hace referencia a la ciudad de Islandia que visitaron ambos el pasado mes de marzo y donde grabaron el videoclip.

Precisamente en el clip mezclan las grabaciones del mismo con vídeos caseros al final, como ya hicieron Rosalía y Rauw Alejandro, por ejemplo, en el videoclip de Beso. En estas imágenes se ve a ambos durante su viaje en Islandia cuando Aitana estaba a punto de cumplir 24 años.

En él recuerda que estuvo en el país con 15 años con sus padres, cuando también paró en esta localidad situada en el fiordo Eyjafjörður.

Durante este viaje, ambos fueron cazados en su escala en Londres y fue precisamente esa escapada juntos la que avivó los rumores de reconciliación. Tras esto, se les ha dejado ver en varias ocasiones juntos por Madrid.

De hecho, tras el viaje Yatra paró en casa de la cantante. Tal es la buena relación que mantienen ambos que el colombiano a respondido en Instagram al padre de Aitana que ha comentado la canción. "De las canciones más bonitas que he escuchado. Imposible no emocionarse”, ha escrito Cosme Ocaña. "¿Cuándo la escuchaste?", ha preguntado Yatra bromeando. Ocaña no ha dudado en continuar la broma con el mensaje: "La he escuchado tantas veces, que ya ni me acuerdo cuándo fue".

Además de los vídeos caseros del final del clip, en otro de los momentos grabados en Islandia ambos aparecen tumbados con unos chaquetones rojos en el hielo, emulando una icónica imagen de la cinta Olvídate de mí, protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey, que aborda precisamente la ruptura entre los protagonistas cuando ellos piden que se les borren todos sus recuerdos. Aunque cuando lo hacen, se redescubren y piden parar le proceso.

Letra completa de Akureyri



Sonríeme una vez más

Pero es que soy capaz

De alargar esta noche

Quédate a dormir

Al lado de mí

Cuéntame un poco de ti

Tu dolor lo sentí

Aunque te cueste hablarlo

Me lo puedes decir

En tus ojos verdes

Vi un poco de gris

Pásame tu abrigo, abrázame

No soy buena para el frío, ni seré

Pero esta noche contigo, encontraré

Mi cama en tu sofá

Tu brazo de almohada me acompañará

A soñar con Akureyri y fantasear

Que nos queda tiempo juntos y olvidar

Que mañana despierto y no estás más

Quedamos tú y yo

Mirando al cielo

Esperando una aurora que no llega

Y qué más da

Si estamos tú y yo

Que no brilla el cielo

No importa

Tú me alumbras mucho más

Y esa luz nunca se irá

Te miré y te miré y te pensé

Hasta que tú reaccionaste

Hasta que me besaste

Una laguna azul, unos labios rosados

Y aunque tuvo un final, y al final no fue culpa de nadie

Nunca es culpa de nadie

Pero te extrañaré

Pásame tu abrigo, abrázame

No soy buena para el frío, ni seré

Pero esta noche contigo, encontraré

Mi cama en tu sofá

Tu brazo de almohada me acompañará

A soñar con Akureyri y fantasear

Que nos queda tiempo juntos y olvidar

Que mañana despierto y no estás más

Quedamos tú y yo

Mirando al cielo

Esperando una aurora que no llega

Y qué más da

Si estamos tú y yo

Que no brilla el cielo

No importa

Tú me alumbras mucho más

Y esa luz nunca se irá