Cine valiente

Hay espectadores a los que no les gusta el cine español. Algunos lo consideran monótono; otros no encuentran emoción en él; muchos, he oído decir, resuelven que el verdadero cine es norteamericano, siendo este el único que contemplan y que les llama la atención. Libertad de opinión y libertad de elección, eso no puedo juzgarlo.

Sin embargo, en nuestro país, como en todos, hay cineastas ineludibles; cineastas cuya obra hay que ver, por ser suyo un cine heterodoxo, cismático, valiente. Generación tras generación surgen directores brillantes, algunos más conocidos que otros, y cuyo valor trasciende la fama tal como la entendemos. El arte no siempre es reconocido.

Carlos Vermut es un director inclasificable, ajeno a corrientes o adscripciones, guiado por un sentido visual insondable, capaz de convertir una película en un ejercicio de esteticismo de primera magnitud. Cualquiera diría, a simple vista, que el idilio de Vermut con la imagen (herencia profesional como historietista) se limita al sentido estético huero, sin mayor acicate que su preciosísima ordenación de los objetos en el cuadro. Craso error. Porque la obra de Vermut (de ahí que hablemos de cine, y no exclusivamente en términos de imagen) está acompañado además por una profunda depuración narrativa, con historias llenas de obscuridad, tragedia y belleza.

El mundo del cómic se reencarna en el cine de Vermut para intercambiar sus códigos con él, creando un universo estilizado y límpido, pero no compulsiva ni matemáticamente como lo harían Kubrick, Lynch o Anderson, sino a la manera sutilmente geométrica de Kaurismäki, o la orgánica de Jarmusch o Wenders..