CIS sobre el Debate del estado de la Nación: Sánchez gana a Gamarra, 24,1% frente a 10%

La riojana -que intervino en ausencia del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que no pudo representar a los suyos y dar la réplica porque no es diputado- conoce los problemas de España, según un 54,4% de los encuestados, pero el 56,7% cree que no tiene la sensibilidad suficiente ante ellos. Otro 57,2% dice, también, que no fue realista en su discurso, ligeramente mejor que el presidente del Gobierno. Para el 58,1%, no mostró tampoco sentido práctico y otro 52,8% se queja de su capacidad de conectar con la ciudadanía. Tiene menos cintura, también, para encajar las críticas, o eso considera el 63% de los encuestados. Hay empate (48,2-48) entre los que piensan que demostró tener iniciativa política.