Israel y Eurovisión en 2 minutos; por Alán Barroso

Vamos a hablar de lo ocurrido en Eurovisión. Primero de la amenazas a España para que no nos atreviésemos a comentar lo que Israel está haciendo en Gaza. La amenaza es de traca: nos multan si volvemos a recordar en directo que van ya más de 50.000 asesinados en Gaza, y 15.000 de ellos niños. Pues mira, si Israel no quiere que digamos que mata niños, igual lo que debería hacer es dejar de mater niños, ¿no crees?.

Televisión Española, para disgusto de Eurovisión y de los lamebotas de siempre, arrancó la emisión con un cartel clarísimo: “Frente a los derechos humanos el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina”. Y si nos quieren poner una multa, que la pongan, pero la dignidad no se compra. Y entonces llegó Ayuso y dijo que esto había sido “un numerito del gobierno” contra Israel y que dejásemos de politizar Eurovisión. Y de verdad que hay que ser muy miserable para llamar “numerito” a condenar el asesinato de niños y civiles en palestina y que pedir que no se acabe con la vida de más inocentes es “politizar”.

Pero esperad porque esto no es todo. Porque entonces la derecha española montó una campaña miserable para que se votase a Israel. Esta diputada que está en la dirección del PP animaba a votar a Israel sin haber escuchado la canción. Girauta, eurodiputado de Vox, animaba a “enviarle un mensaje a Sánchez” votando a Israel, y las juventudes del PP celebraban haber conseguido situar a Israel como el país con más votos en España. Lo que se callan es que para conseguir eso no hace falta que los españoles voten mucho a Israel, si no que simplemente esa cuadrilla de cenutrios obsesionados con Pedro Sánchez se hayan dejado miles y miles de euros en votos para conseguirlo. Algunos hasta compartían orgullosos las facturas.

¿Te imaginas el nivel de podredumbre moral al que hay que bajar para gastarte veinte euros votando a Israel — un Estado que mientras se celebraba Eurovisión estaba literalmente bombardeando a niños en un campo de refugiados — solo porque piensas que así le haces daño a Pedro Sánchez? Oponerse a un Estado que bombardea colegios y hospitales no es ser de izquierdas ni de derechas, es puro sentido común. No hace falta carnet político para indignarte cuando revientan a niños bajo los escombros; basta con tener un mínimo de humanidad. Quien intente convertir esto en guerrilla partidista demuestra dos cosas: que no entiende la diferencia entre ideología y decencia, y que su fanatismo le ha fundido los plomos morales. Punto. Qué vergüenza de Eurovisión.

