‘Cluster’, David vence a Goliat

No solo por la duración, de tres horas y media con intermedio. No solo por su elenco, uno de los más grandes y mejores de un teatro comercial o alternativo. Sus actores, a poco que tengan suerte, se colarían en series, películas y otras obras de teatro. Incluso a algunos se les ve el suficiente carisma para ocupar las parrillas del prime time o posicionarse en el elenco cooltural.

No les ayudan los compañeros de clase. Menos los del curro. Tampoco los amigos. Por supuesto, no les ayudan las drogas, estas, como se puede ver, más bien los pervierten y los fijan en un tiempo, en un momento, de los que no les es posible salir. Menos la música que los acompaña y que les susurra cosas y les hace bailar. Y, cuando ya ni se encuentran, tampoco les ayuda la psicología de la (in)felicidad.