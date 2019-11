fizkes via Getty Images

‘ ¿Cómo dejar de amar a una pareja que no te valora? ’ apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Existe una situación relativamente habitual en el amor. Una persona ama a su pareja pero, sin embargo, no se siente valorada. Y a pesar de todo, sigue ahí, en el mismo punto haciendo de ese amor la mejor excusa para no cambiar nada entre los dos. Lo cierto es que si tu pareja no te valora, valórate tú: esto es todavía más importante, ya que tú tienes el poder de tomar decisiones y salir de situaciones de negatividad.