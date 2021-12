¿Cómo es la primera sesión en terapia?

Fiordaliso via Getty Images

Fiordaliso via Getty Images

Estas cuestiones y más son totalmente naturales cuando vas a compartir información personal con alguien que no conoces y cuando no sabes cómo va a ser. Por eso, voy a intentar resolver ciertas angustias que tienen las personas cuando nunca han ido:

- El psicólogo es un profesional formado en la conducta humana. No juzga, no cuestiona y no impone su pensamiento personal. Siempre te tratará con empatía y sensibilidad. Está para ayudarte y ofrecerte las mejores herramientas para tu situación