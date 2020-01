Concha Velasco, por qué te prestas a esto

No es buena señal que una película de terror arranque risas en la sala, ¿no? Pues Malasaña 32 provocó alguna carcajada en su presentación a los medios. Durante la proyección y después. Es imposible no preguntarse: ”¿Pero, qué acabo de ver?”.

Esta es la mejor prueba de que nunca hay que fiarse de un tráiler: no se vende mal, pero una vez en la sala... es para salir corriendo. Segunda cuestión: ¿Cómo es posible que cambie tanto?

Aunque Malasaña 32 consigue que te asalte una tercera duda con mucho más peso. Concha Velasco , con lo que has sido, con lo que eres, ¿cómo se te ocurre prestarte a algo así? Cuando dijiste aquello de “mamá, quiero ser artista” nadie podía imaginar esto.

Parecidos sospechosos

No queda muy claro si esta película es de fantasmas, pero si hay una certeza incuestionable es que es una fantasmada de la que no se salva ni el reparto. De hecho, la única que merece la pena es ‘Conchita’, y solo porque ella siempre merece la pena. “Hay que salir en los periódicos y en las revistas, porque si no te ven...”, decía la vallisoletana en Late Motiv en 2017. Esto lo explica todo.