Creatividad contra hidroxicloroquina

Alex Wong via Getty Images Anthony Fauci.

Fauci es director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Es una persona tan respetable y tan importante en la vida de los estadounidenses como la mantequilla de cacahuete. Ha sobrevivido a cinco presidentes diferentes (republicanos y demócratas) y ha liderado, por ejemplo, la lucha contra el VIH. Todo eso cambió cuando se desató la covid-19 en la era Trump. Fauci insistió en advertir a los ciudadanos del peligro del virus y el presidente empezó una cruzada contra él. Trump llegó a enviar un dossier a los periodistas que contradecía su informe oficial y escribió a sus 33 millones de seguidores en Twitter: Time to #FireFauci.

En una entrevista reciente en The Atlantic, le preguntaron si había pensado en renunciar y respondió: “No. Soy médico, científico y experto en salud pública. Sabía que estaba haciendo y diciendo lo correcto, no podía dejar a los ciudadanos abandonados”. Fauci resistió los ataques predicando contra la hidroxicloroquina y el orégano, los dos ingredientes que Trump consideraba infalibles para la covid-19, hasta las elecciones presidenciales. Ganó Biden y las primeras palabras que le dedicó a Fauci fueron: “Gobernará la ciencia. Queremos hechos, no conspiración. Así es como vamos a hacerlo”. Todos conocemos el final de la historia: Trump fue despedido y Fauci, promocionado.

En publicidad, a veces tienes la sensación de ser un científico peleando contra la hidroxicloroquina. Y, como Fauci, cuesta abandonar cuando sabes que haces lo correcto. La creatividad no es una ciencia exacta, es verdad, y ese es también el problema: que todo el mundo se siente capacitado para opinar. Pero detrás de cada idea creativa siempre hay un minucioso plan para impulsar un negocio o conseguir que un producto funcione.