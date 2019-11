Cristina Gallach: "En la Cumbre de Madrid hay dos palabras clave: acción y ambición"

Sin ninguna duda. Es verdad que cada vez hay menos tiempo, por eso la década de 2020 a 2030 es fundamental para reforzar esa lucha y, por tanto, poder cumplir con nuestro principal objetivo, que es el mantenimiento del planeta y esos límites de calentamiento global de los que nos hemos dotado en París. No es fácil, pero estamos a tiempo, aunque este tiempo se está agotando, de ahí la importancia de esta década, no es una cuestión de agoreros. Estos compromisos adicionales que hay que estructurar en el año que viene son fundamentales, hablo de compromisos específicos y adicionales, de acción, firmes, que todos deberemos de cumplir.

Consideramos que es muy importante por dos razones. Primero, porque con la oferta de que se celebrase en Madrid, en España, en vez de en Santiago de Chile, que es donde estaba prevista, mostramos al mundo una solidaridad y un apoyo que va más allá de nuestros amigos chilenos. Es decir que estamos a favor de una agenda internacional clara de lucha contra el cambio climático , que es clave en estos momentos. En segundo lugar, esperamos que de Madrid salga un movimiento hacia una mayor concreción de la lucha contra esa emergencia y una mayor movilización. En la Cumbre de Madrid hay dos palabras clave: acción y ambición. El año que viene, en la siguiente cumbre, en Glasgow, deberán de presentarse las propuestas por parte de todos los países sobre esta ambición adicional, porque si no, no llegamos al compromiso de mantener el calentamiento por debajo de los 1,5 grados, que se adquirió con los Acuerdos de París en 2015 . Este proceso de declaración de ambición adicional sin ninguna duda se iniciará en Madrid.

A un año de que efectivamente se haga balance oficial del ilusionante e histórico acuerdo de París, ¿se va cumpliendo lo acordado?

No, claramente. No sólo no estamos cumpliendo sino que además, aunque lo hiciéramos, no sería suficiente frente al problema. Incluso con los compromisos adoptados entonces no llegamos a rebajar el calentamiento como necesitamos, a todo lo que tenemos que hacer. De ahí la importancia de estos compromisos adicionales de que le hablo. Estamos además en un momento en el que debemos relacionar todo lo que es la lucha contra el cambio climático, el pilar verde clásico de agua, biodiversidad, etcétera, con el pilar de las personas, el de la inclusión y el bienestar. Son aspectos fundamentales de la agenda internacional, la llamada 2030. Las dos sumadas nos dan el camino hacia este mundo sostenible medioambientalmente y desde el punto de vista de otras personas, que ansiamos y necesitamos.

Usted siempre relaciona clima con desarrollo humano, cuando lo habitual es hablar de lo verde en su compartimento estanco, como dice, con los animales, los recursos, el aire... ¿Por qué es tan importante unirlo todo?

Los tenemos que entremezclar porque son dos caras de la misma agenda. Esa agenda es la inclusión, la sostenibilidad, que le dejemos a las nuevas generaciones un espacio para vivir y un modo de vida que sea adecuado a sus ambiciones, en el que puedan desarrollarse en bienestar y en paz. Las dos agendas están íntimamente unidas. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible unen por primera vez estas dos agendas de desarrollo inclusivo, que es como lo llamamos. El cambio climático produce por la contaminación muertes, desasosiego en los agricultores, cambios en nuestros hábitos cotidianos… y si luchamos contra esta emergencia tendremos una movilidad mejor, una alimentación más sostenible y segura. Es un todo, todo está entrelazado, el bienestar humano y la lucha contra el cambio climático. Debemos por eso mantener unidas ambas materias y ser conscientes de que, si trabajamos a favor de una, eso impacta en la otra de una manera positiva.

En la cumbre hay que ver los compromisos reales de los Gobiernos pero, ¿qué hay de la ciudadanía o de la empresa? ¿Cala realmente la llamada global a a responsabilidad?

No hay la menor duda de ello. En el último año ha habido grandes movilizaciones populares, sobre todo la de los jóvenes, que están abanderando en este momento la sensibilización y la exigencia a los Gobiernos y al sector económico sobre los avances de lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad y la inclusión. La sociedad está desempeñando ahora un papel fundamental. En el sector económico, en los 18 meses que llevo en el cargo, me ha quedado clarísimo que son más conscientes cada vez de que si quieren empresas que perduren hacia siguientes generaciones, si quieren dejar negocios a sus socios o familiares, tendrán que ser sostenibles o no serán. Esta percepción es clara. No hay la menor duda de que el trabajo de explicación, de comunicación, de comprensión y movilización está calando. Cada vez más las palabras “sostenibilidad humana” y “sostenibilidad del planeta” forman parte de nuestro ideario y son un recuerdo de que tenemos que esforzarnos todos. Es uno de los cambios fundamentales en los últimos meses y así lo hemos ido trasladando a socios, a la UE, de una manera en la que España no estaba activa y ahora cada vez lo está más, incluso liderando el nuevo impulso.