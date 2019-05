Críticas a Fran Rivera por reírse de que su padre le llamara "maricón"

Fran Rivera ha participado esta semana en la rueda de prensa de presentación de la Feria de Abril en Sevilla. Allí, el torero ha recordado a su padre, Paquirri, al que recuerda perfectamente a pesar de que falleció cuando él solo tenía 10 años.

Rivera habló con mucho cariño de él y contó que lo recordaba como “un hombre excepcional”, un luchador hecho a sí mismo, que “todo lo superó a base de mucho esfuerzo y constancia” y, sobre todo, “un hombre bueno, muy bueno”.

Sin embargo, el torero también contó una anécdota de cuando era pequeño que le está costando algunas críticas. Rivera estaba explicando que su padre no quería que sus hijos tuviesen miedo a nada.

“Nosotros lo pasábamos fatal, porque claro, nos daba miedo todo”, avanzó. Rivera contó que siempre le decía a su padre que quería ser torero. Y hubo un día que lo llevó a torear. “Me encerró la becerra... Y yo dije: ’Yo no toreo”.

″¿Cómo que no toreas? ¿No querías ser torero? A torear... Si no quieres torear pues a casa con las mujeres”, contó Rivera que le dijo su padre. “Y llegando a casa escuchaba los gritos de mi padre: ’Maricooón”, dijo antes de soltar una carcajada.

Puedes verlo aquí

Tanto el comentario como la frivolidad con la que contó la anécdota le están costando numerosas críticas. Nuria Marín, presentadora suplente deSocialité (Telecinco), le ha mandado este sábado un recadito en directo después de ver el vídeo con las declaraciones.

“No sé yo, Fran, si era muy apropiado recordar que tu padre te gritaba ‘maricón’ desde la ventana cuando te daba miedo torear. Igual en aquella época estaba más aceptado, pero no creo que haya sido apropiado que lo recordaras y menos riéndote de esa manera, como aprobándolo. No, Fran, por ahí no nos gusta”.

El comentario también ha tenido su repercusión en redes, donde los comentarios más respetuosos han sido estos (hemos omitido el resto). Y también hay quien ha salido en su defensa.