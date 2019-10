Cuarenta años después y… ¿libertad de expresión?

Afortunadamente, gracias a la presión de los medios de comunicación y tras llegar el tema al Congreso de los Diputados defendido (quién lo iba a decir después) por Alfonso Guerra, la película se consigue estrenar y contribuye junto a otros procesos judiciales, como el sufrido por Miguel Ángel Aguilar, a que se cambie el código de justicia militar y la forma de dar licencia de exhibición, de facto una censura previa. El resultado, uno de los éxitos más grandes de la historia del cine español, ya que basta ser que nos prohíban algo a los españoles para que vayamos en masa a por ello. Pero también un infierno para su directora, que quedó para siempre tocada por esos dos años de lucha, con el 23-F por medio, tal y como contamos en nuestra película Regresa el Cepa.

Aquella película que denunciaba la tortura en el mundo se convirtió, involuntariamente, en un símbolo de la libertad de expresión. Un momento en el que en nuestro país convivía la Carta Magna con leyes residuales franquistas, en el que los jueces seguían siendo los mismos y los miembros de las fuerzas de seguridad, también. Con un parlamento que tenía voluntad de avanzar, con tiento y mesura, y no pocos miedos, conviviendo en el mismo la extrema derecha con la extrema izquierda, en un equilibrio imposible.

Si algo saco de todo aquello es el mensaje de la gran importancia del cine, de cualquier canal de comunicación masas. Su poder puede cambiar las cosas. El crimen de Cuenca es un ejemplo. Su posibilidad de denuncia. Basta ver la reacción de su proyección en Buenos Aires, tal y como nos contaba a cámara Diego Galán, con las Madres y Abuelas de Mayo en la sala, una de ellas gritando ante la visión de las terribles escenas de tortura, “¡¿pero a mi hijo no le hicieron eso… no?!”. Los derechos humanos son universales, y la forma de denunciarlos, también, sin duda.

¿Por qué recordar esto cuarenta años después? Para mi está claro. Hay quienes pensamos que hay que recordar, mientras otros piensan lo contrario, a veces de forma incompatible, pidiendo dejarlo estar y no abrir heridas, y a la vez, preguntando si arderán parroquias como en el 36… La memoria. A mí, personalmente, me parece absolutamente necesaria la memoria. Como dice Guillermo Montesinos en nuestro documental, “no hay que olvidar los errores del pasado para no volverlos a cometer…”.