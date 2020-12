'Cyberpunk 2077', el videojuego que ha hecho historia (para mal) en Sony

Ocho años de trabajo hecho pedazos en ocho días. El estudio polaco CD Projekt (The Witcher) ha invertido todo ese tiempo en el desarrollo de Cyberpunk 2077 y ha retrasado varias veces su lanzamiento, alimentando cada vez más las expectativas. Pero nada más lejos de la realidad. Finalmente, el videojuego salió a la venta el 10 de diciembre para PS4, Xbox One, PC, Google Stadia y las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X —con base Sony o Microsoft— y ha sido un desastre. El volumen de quejas de los jugadores de Cyberpunk 2077 ha sido inasumible.

La versión de PC no está exenta de fallos, aunque no ha dado tantos problemas como la de las consolas, cuya arquitectura es muy vieja (de 2013) y por tanto no soportan de la misma forma la inmensidad del título. Por ahora, Microsoft, empresa madre de Xbox, no ha anunciado medidas.