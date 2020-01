Fue el primer comensal de 'First Dates' y ahora es noticia por su reaparición

CUATRO Dani, de 'La isla de las tentaciones', en 'First Dates'.

Dani fue el primer comensal de First Dates, el restaurante para buscar el amor de Cuatro en 2016. No le fue mal porque de hecho regresó para tener una segunda cita, pero no fue el amor definitivo... porque ahora es uno de los solteros de La isla de las tentaciones, de Telecinco.

Dani es conocido por los seguidores del exitoso programa de parejas conducido por Mónica Naranjo por sus ojos claros.