Dani Mateo no se muerde la lengua, se sale del guion y lo dice bien claro: "Menuda vergüenza"

El cómico y presentador de Zapeando, Dani Mateo, sorprendió este martes con una dura crítica a la subida de la luz.

Este miércoles, España se va a enfrentar a la primera ola de calor del año, con temperaturas de hasta 45 grados en puntos del sur, con el precio de la luz batiendo máximos históricos por tercer día consecutivo. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa este miércoles en 113,99 euros por megavatio-hora (MWh), con lo que supera en un 1,8% al anterior récord, fijado para este martes en 111,88 euros.

Mateo estaba comentando junto al resto de colaboradores un vídeo que se ha hecho viral de México. En él, una pareja que se va a casar recibe como regalo una bombona de gas. “Tiene sentido. Están viviendo una crisis similar a la nuestra con la luz”, afirmó.

Entonces, el cómico rompió el guion y soltó un espontáneo ”¡menuda vergüenza!”. “Este va a ser mi comentario sobre todo este asunto”; aseguró.

Después de ver el vídeo y de que su compañera Valeria Ros revelara que en un apartamento le pidieran que pusiera la lavadora de noche, Mateo volvió a cargar contra la subida de la luz: “Es normal, esto no se puede soportar. Os dejo que me voy Al Rojo Vivo, no puede ser”.