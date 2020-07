Dario Argento: "Ennio Morricone demostró ser más rockero que Deep Purple"

Es por la mañana temprano. Al teléfono con HuffPost Italia Dario Argento , maestro del cine de terror italiano, se disculpa por su voz baja. “Me he enterado hace poco de su muerte, estoy destrozado. Empezamos a trabajar juntos para mi primera película, El pájaro de las plumas de cristal, una cinta que se estrenó en 1969 pero, obviamente, habíamos trabajado en ella desde mucho antes. Me lo presentó mi padre, Salvatore, que también era el productor de mis películas. Nuestras familias vivían cerca de Santa Lucia di Mentana (Roma), así que era muy fácil verse y nosotros lo hacíamos muy a menudo”.

Porque Ennio creó una música muy moderna para la época, una música a la que mi padre, y no solo él, no estaba habituado. La suya era una música contemporánea, una música en la que se terminaban enlazando la libertad cromática y el uso de sellos particulares.

Sí, fue exactamente lo que pasó. La suya era una música de la improvisación. Para mi primera película, como le decía, la música que compuso se reveló muy interesante. La improvisaron en sala. Era un sexteto: él tocaba la trompeta, pero no había partitura, no había nada. Solo él y los músicos. Fue una experiencia inolvidable tanto para ellos como para mí, una música que luego influyó en muchas personas, muchos directores, como por ejemplo Tarantino. El resultado fue una música de una atmósfera soñadora y abstracta, cargada de tensión y angustia y con fuertes influencias del free-jazz.

Sí, es verdad, tenía un carácter ‘gruñón’ como dice usted, pero conmigo era muy dulce, éramos muy amigos, muy cercanos. Yo en modo particular a su familia, a su mujer y a sus hijos. De vez en cuando soltaba algo, pero después le hacía falta poco para calmarse. Más que discusiones diría pequeños desacuerdos, pero es normal que puedan ocurrir cuando se trabaja tanto tiempo juntos y cuando se tiene una confrontación. Cuando preparaba música para una de mis películas quedábamos en su casa, primero en Mentana y después en su nueva casa en la plaza Ara Coeli (Roma). Me hacía entrar y luego se ponía al piano contándome lo que tenía en mente. Lo que quería era la participación del director en las músicas que estaba componiendo en ese momento. No quería simplemente que yo escuchase, quería que dijera mi opinión, que hablara, que participara a mi manera, algo que no era tan sencillo de hacer, especialmente con alguien como él. No quería solo inventar la música, buscaba un diálogo entre nosotros. Me ha parecido siempre una cosa maravillosa.