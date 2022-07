De hacer historia en ‘Pasapalabra’ y 'Boom' a vivir sin televisión: qué fue de Manolo Romero

Como curiosidad, cuenta que vive sin televisión y que no pudo ver la reciente victoria de Pablo Díaz en el concurso que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3 : “No vi la victoria porque no tengo televisión en mi casa. Sé que lo ganó y que estuvo mucho tiempo pero por comentarios de gente de los concursos que conozco”.

Reconoce que ahora no podría concursar en Pasapalabra porque no tiene la capacidad para estar nueve o diez horas estudiando como hacía Pablo Díaz: “Y si pudiera, me prepararía oposiciones a notario y no Pasapalabra”.